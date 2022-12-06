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СМИ: Польша готовится оккупировать Западную Украину

06 декабря 2022 08:15
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Польша готовится оккупировать западную Украину. Об этом заявил в интервью бывший офицер разведки США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Польша готовится оккупировать Западную Украину-1

По его словам, Варшава направляет своих военных в помощь Киеву якобы для поддержки. На самом деле они там находятся с единственной целью – провести боевую подготовку, чтобы в дальнейшем захватить восточные территории. Поскольку Польша очень заинтересована в городах, которые входили в ее состав в 1939 году. По словам эксперта, у польских военных мало опыта ведения боевых действий, и Украина сейчас является для них прекрасным полигоном для тренировок и обучения.

По словам бывшего американского разведчика, в рядах Вооруженных сил Украины уже воюют десятки тысяч польских солдат. А когда придет время, им даже не придется пересекать польско-украинскую границу, так как они уже будут внутри.

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# Международная политика # Фотофакт

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