Оползень засыпал автобус с пассажирами в Колумбии. Есть погибшие

Новости Колумбии. По меньшей мере 33 человека, в том числе трое детей, погибли, когда оползень засыпал автобус на севере Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям удалось достать из салона девять выживших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, сколько точно людей находилось в автобусе, поэтому не исключено, что количество жертв может вырасти. На месте ЧП работает около 70 специалистов, они не исключают, что под слоем земли могут оказаться еще несколько легковых машин. С начала года в Колумбии при сходе оползней погибли более 200 человек, свыше 500 остались без дома.