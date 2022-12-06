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Оползень засыпал автобус с пассажирами в Колумбии. Есть погибшие

06 декабря 2022 07:31
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Новости Колумбии. По меньшей мере 33 человека, в том числе трое детей, погибли, когда оползень засыпал автобус на севере Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень засыпал автобус с пассажирами в Колумбии. Есть погибшие-1

Спасателям удалось достать из салона девять выживших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, сколько точно людей находилось в автобусе, поэтому не исключено, что количество жертв может вырасти. На месте ЧП работает около 70 специалистов, они не исключают, что под слоем земли могут оказаться еще несколько легковых машин. С начала года в Колумбии при сходе оползней погибли более 200 человек, свыше 500 остались без дома.

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# Природные катаклизмы # Новости Колумбии # Фотофакт

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