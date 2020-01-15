Топливом залило 6 школ. Над Лос-Анджелесом самолёт сбросил горючее при экстренной посадке

Новости США. 60 человек пострадали в результате аварийного сброса топлива самолетом в США. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после взлёта экипаж воздушного судна сообщил о технических неполадках и запросил посадку. В такой ситуации, согласно инструкции, пилоты должны избавиться от топлива над заранее отведенными территориями и на большой высоте. Однако положение было критическим, и командир корабля ускорил возвращение в воздушную гавань.