Задержаны несколько человек, причастных к авиакатастрофе в Тегеране

Новости мира. В связи с крушением украинского самолёта в Иране задержаны несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Следствие предполагает, что эти люди могли быть причастны к случившейся трагедии. В Тегеране продолжается расследование причин катастрофы.
Чтобы помочь иранским коллегам в столицу страны прибудут канадские специалисты. Также участие в расследовании примут эксперты международной организации гражданской авиации.
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Напомним, 8 января самолёт украинских авиалиний был сбит иранскими военными, которые приняли лайнер за вражескую ракету. На борту находились 176 человек – граждане 7 стран. Все они погибли.