Задержаны несколько человек, причастных к авиакатастрофе в Тегеране

Новости мира. В связи с крушением украинского самолёта в Иране задержаны несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Следствие предполагает, что эти люди могли быть причастны к случившейся трагедии. В Тегеране продолжается расследование причин катастрофы.