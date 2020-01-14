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В Мельбурне из-за пожаров стало опасно дышать

14 января 2020 09:45
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Новости Австралии. Из-за масштабных пожаров, которые полыхают в Австралии, в Мельбурне стало опасно дышать,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мельбурне из-за пожаров стало опасно дышать-1

Уровень загрязнения воздуха продуктами горения достиг критической отметки. Людям не рекомендуют без острой необходимости покидать дома и открывать окна. Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах, поскольку смог сильно сокращает видимость, а также не пользоваться кондиционерами.

В Мельбурне из-за пожаров стало опасно дышать-4

В одном из крупнейших городов Австралии не работают открытые бассейны. Властям пришлось отменить проведение квалификационных матчей Открытого чемпионата по теннису.

Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы

Напомним, ранее дым накрыл столицу страны и ее пригороды –уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку, местами превысив показатель «опасно для жизни» в 11 раз.

# Пожар # Фотофакт

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