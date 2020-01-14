В Мельбурне из-за пожаров стало опасно дышать

Новости Австралии. Из-за масштабных пожаров, которые полыхают в Австралии, в Мельбурне стало опасно дышать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень загрязнения воздуха продуктами горения достиг критической отметки. Людям не рекомендуют без острой необходимости покидать дома и открывать окна. Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах, поскольку смог сильно сокращает видимость, а также не пользоваться кондиционерами.