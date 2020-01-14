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В США неизвестный ранил ножом 8 человек

14 января 2020 12:37
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Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8 человек. 

В США неизвестный ранил ножом 8 человек -1



Неизвестный совершил три атаки в разных общественных местах. Его смогли обезвредить и задержать сами пострадавшие. После этого злоумышленника передали правоохранительным органам.

В США неизвестный ранил ножом 8 человек -3

Все раненые были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. По словам полицейских, нападения были совершены без какой-либо системы. Мужчина не был знаком с людьми, которые пострадали от его рук. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить мотивы злоумышленника.

# Нападение # Фотофакт

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