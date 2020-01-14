В США неизвестный ранил ножом 8 человек

Новости США. Мужчина вооружённый ножом напал на прохожих в американском штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили 8 человек.

Неизвестный совершил три атаки в разных общественных местах. Его смогли обезвредить и задержать сами пострадавшие. После этого злоумышленника передали правоохранительным органам.

Все раненые были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. По словам полицейских, нападения были совершены без какой-либо системы. Мужчина не был знаком с людьми, которые пострадали от его рук. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить мотивы злоумышленника.