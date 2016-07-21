Автобус на Тайване загорелся из-за неисправной электропроводки: выяснили причину трагедии 19 июля

Новости Тайваня. В Тайване установили причину возгорания автобуса, в котором погибли 26 человек.

Всему виной короткое замыкание и неисправность электропроводки.

К такому выводу пришла специальная экспертная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул возле водительского сидения, где находился блок управления. По этой причине, аварийная система открытия дверей и не сработала.

Трагедия случилась 19 июля. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение и загорелся.