Автобус на Тайване загорелся из-за неисправной электропроводки: выяснили причину трагедии 19 июля

Новости Тайваня. В Тайване установили причину возгорания автобуса, в котором погибли 26 человек.
Всему виной короткое замыкание и неисправность электропроводки.
К такому выводу пришла специальная экспертная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул возле водительского сидения, где находился блок управления. По этой причине, аварийная система открытия дверей и не сработала.
Трагедия случилась 19 июля. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение и загорелся.
Внутри находились 26 человек – выбраться из транспортного средства никому не удалось.