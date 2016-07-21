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Автобус на Тайване загорелся из-за неисправной электропроводки: выяснили причину трагедии 19 июля

21 июля 2016 12:16
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Новости Тайваня. В Тайване установили причину возгорания автобуса, в котором погибли 26 человек.

Всему виной короткое замыкание и неисправность электропроводки.

К такому выводу пришла специальная экспертная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Огонь вспыхнул возле водительского сидения, где находился блок управления. По этой причине, аварийная система открытия дверей и не сработала.

Трагедия случилась 19 июля. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение и загорелся.

Внутри находились 26 человек – выбраться из транспортного средства никому не удалось.

# Авария в Азии

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