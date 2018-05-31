Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга

Новости Китая. Правоохранители Гонконга изъяли почти тонну акульих плавников, которые незаконным путем были доставлены в страну из Колумбии и Шри-Ланки через Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импорт плавников, которые считаются большим деликатесом, в город разрешен. Однако если речь идет о видах акул, находящихся под угрозой исчезновения, то такой товар должен сопровождаться специальным разрешением, которого при этой партии не оказалось. От рук браконьеров ежегодно погибают 70 миллионов акул.