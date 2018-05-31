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Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга

31 мая 2018 09:04
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Новости Китая. Правоохранители Гонконга изъяли почти тонну акульих плавников, которые незаконным путем были доставлены в страну из Колумбии и Шри-Ланки через Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга-1

Импорт плавников, которые считаются большим деликатесом, в город разрешен. Однако если речь идет о видах акул, находящихся под угрозой исчезновения, то такой товар должен сопровождаться специальным разрешением, которого при этой партии не оказалось. От рук браконьеров ежегодно погибают 70 миллионов акул.

Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга-4

# Китай

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