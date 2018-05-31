В американском штате Флорида на дома рухнул подъёмный кран

Когда произошло ЧП рабочие занимались прокладкой линий электропередачи. Внезапно кран стал наклоняться и упал на два стоящих неподалеку здания. Одно из них получило серьезные повреждения. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Их задача – выяснить, нет ли под обломками других травмированных. Причины ЧП устанавливаются.