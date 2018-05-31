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В американском штате Флорида на дома рухнул подъёмный кран

31 мая 2018 09:02
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Новости США. Инцидент произошел в городе Лодерхилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Флорида на дома рухнул подъёмный кран-1

Когда произошло ЧП рабочие занимались прокладкой линий электропередачи. Внезапно кран стал наклоняться и упал на два стоящих неподалеку здания. Одно из них получило серьезные повреждения. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Их задача – выяснить, нет ли под обломками других травмированных. Причины ЧП устанавливаются.

В американском штате Флорида на дома рухнул подъёмный кран-4


 

# Авария в США # Фотофакт

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