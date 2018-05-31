Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана

Новости Казахстана. Соответствующий законопроект одобрил сенат. Так же, в соответствии с документом, совбез приобретает статус конституционного органа,

Его состав будет формировать президент по согласованию с председателем. После одобрения верхней палатой парламента законопроект считается принятым в целом. Теперь он направлен на подпись самому Назарбаеву.