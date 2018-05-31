Кубарем с горы за сыром: в Великобритании прошёл традиционный Куперсхилдский забег

Новости Великобритании. Любовь к сыру лечить не надо. Наоборот, истинные ценители благодаря любимому продукту готовы на спортивные подвиги.



В Великобритании прошел ежегодный Куперсхилдский сырный забег. Это мероприятие на протяжении уже двух веков собирает в графстве Глостершир смельчаков со всего королевства и не только. Суть гонки – первым схватить головку сыра, которая со скоростью почти 100 км в час катится с крутого холма. Участники гонки часто получают серьезные травмы. Каждый год власти пытаются запретить соревнования, пока безуспешно.