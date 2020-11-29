Только в Париже не менее 46 тысяч человек. Митинги прошли в 70 городах Франции

Новости Франции. Франция охвачена протестами. 28 ноября тысячи манифестантов вышли на улицы в 70 городах страны, выступая против проекта закона «О глобальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская столица оказалась в огне. Митингующие строили баррикады, поджигали машины и мусорные баки, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона толпы полиция применила спецсредства. В ход пошли слезоточивый газ и водометы. Задержаны около полусотни человек.

Только в Париже в марше приняли участие не менее 46 тысяч человек.

В Бордо манифестация стала самой массовой со времени маршей «желтых жилетов». В Лионе не менее 7,5 тысячи манифестантов требовали отставки министра внутренних дел.

Акции протеста также прошли в Страсбурге, Лилле, Руане, Марселе и Монпелье. В уличных потасовках пострадали как митингующие, так и правоохранители.