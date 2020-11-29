Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек
Новости мира. Вторая волна пандемии все мощнее накрывает планету. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки плюс 750 тысяч новых случаев заражения.
Для сравнения: это примерно месячный прирост в весеннюю волну. Наиболее тяжелая ситуация в Северной и Южной Америке, далее идут Европа и Юго-Восточная Азия.
Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты
Тем не менее, в преддверии рождественских праздников некоторые страны смягчают ограничения. Так, чешские власти 29 ноября собирают внеочередное заседание правительства, чтобы рассмотреть возможность возобновления работы ресторанов, магазинов и некоторых организаций, оказывающих услуги населению.
На определенные шаги пошел и кабинет министров Великобритании. В Королевстве будут пересмотрены сроки действия ограничений, которые планировалось ввести после окончания карантина 2 декабря.