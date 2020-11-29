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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек

29 ноября 2020 12:14
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Новости мира. Вторая волна пандемии все мощнее накрывает планету. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки плюс 750 тысяч новых случаев заражения.

Для сравнения: это примерно месячный прирост в весеннюю волну. Наиболее тяжелая ситуация в Северной и Южной Америке, далее идут Европа и Юго-Восточная Азия.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек-1

Тем не менее, в преддверии рождественских праздников некоторые страны смягчают ограничения. Так, чешские власти 29 ноября собирают внеочередное заседание правительства, чтобы рассмотреть возможность возобновления работы ресторанов, магазинов и некоторых организаций, оказывающих услуги населению.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек-4

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек-6

На определенные шаги пошел и кабинет министров Великобритании. В Королевстве будут пересмотрены сроки действия ограничений, которые планировалось ввести после окончания карантина 2 декабря.

# Коронавирус # Фотофакт

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