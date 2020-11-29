Новости мира. Вторая волна пандемии все мощнее накрывает планету. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 62,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки плюс 750 тысяч новых случаев заражения.

Для сравнения: это примерно месячный прирост в весеннюю волну. Наиболее тяжелая ситуация в Северной и Южной Америке, далее идут Европа и Юго-Восточная Азия.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты