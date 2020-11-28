В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря

В Париже синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +4°C. В Вене облачно и +2°C, в Риме возможен дождь и +8°C. В столице Испании столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. День обещает быть солнечным. До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря

В Софии +11°C и дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +10°C. В Афинах чуть теплее: здесь обещают 16 выше ноля, но не исключены грозы и дождь.

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге около 0°C, в Вильнюсе -2°C.