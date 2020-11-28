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Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракт в Сомали

28 ноября 2020 19:16
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Новости Сомали. Ответственность за теракт в столице Сомали взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракт в Сомали-1

Террорист-смертник взорвал бомбу в кафе около контрольно-пропускного пункта аэропорта.

Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракт в Сомали-4

Целью атаки был высокопоставленный сотрудник национальных агентств разведки и службы безопасности. В результате взрыва погибли как минимум семь человек, более 10 ранены.

Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракт в Сомали-7

В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт

Обстоятельства трагедии расследует полиция и спецслужбы.

# Теракт # Фотофакт

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