Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракт в Сомали

Новости Сомали. Ответственность за теракт в столице Сомали взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. Ответственность за теракт в столице Сомали взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Террорист-смертник взорвал бомбу в кафе около контрольно-пропускного пункта аэропорта.
Целью атаки был высокопоставленный сотрудник национальных агентств разведки и службы безопасности. В результате взрыва погибли как минимум семь человек, более 10 ранены.
В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт
Обстоятельства трагедии расследует полиция и спецслужбы.