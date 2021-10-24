Толчки ощущались по всему острову. В Тайване эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км

Новости Китая. В Тайване произошло землетрясение магнитудой в 6,5 балла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземный толчок был зафиксирован на северо-востоке острова.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 километров. Толчки ощущались по всему острову, а также в некоторых городах восточной китайской провинции. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.