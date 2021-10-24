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Толчки ощущались по всему острову. В Тайване эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км

24 октября 2021 12:43
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Новости Китая. В Тайване произошло землетрясение магнитудой в 6,5 балла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземный толчок был зафиксирован на северо-востоке острова.  

Толчки ощущались по всему острову. В Тайване эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км-1

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 километров. Толчки ощущались по всему острову, а также в некоторых городах восточной китайской провинции. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.  

# Землетрясение # Фотофакт

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