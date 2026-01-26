Токсичная пелена польских промышленных районов окутала Германию и Чехию

Польша начала травить ядовитыми выбросами не только себя, но и соседей. Токсичная пелена ее промышленных районов уже окутала Германию и Чехию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии и так фиксируют немало выбросов, например, от домашних каминов. Сегодняшний удар – по большей части импортный. Токсичные массы, которые образуются от сжигания угля на польских электростанциях и в домашних печах, уже расползлись по всей Западной Европе.

Утром это катастрофа. Когда я иду в магазин, чувствую себя так, будто задыхаюсь. Мне не хватает воздуха.

Не нужно быть сердечником или страдать заболеванием легких, чтобы почувствовать последствия. Из-за загрязнения не стоит выходить на улицу, если в этом нет необходимости.

Так, в Берлине, Дрездене и Франкфурте концентрация вредных частиц превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения. Ситуацию усугубляет так называемая погодная «крышка». Теплые слои атмосферы не дают смогу рассеяться. Метеорологи предупреждают, что февраль может стать худшим месяцем для Германии по качеству воздуха.