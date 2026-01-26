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Германия стала главным логистическим хабом крупнейших учений НАТО

26 января 2026 11:03
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Германия стала главным логистическим хабом крупнейших учений НАТО в 2026 году. Через страну идет массовая переброска сил из 11 стран альянса. На специально оборудованные полигоны уже прибыли более 10 тысяч военнослужащих и полторы тысячи единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия стала главным логистическим хабом крупнейших учений НАТО-2

Цель учений – проверить скорость развертывания войск на случай кризиса. Параллельно альянс начинает создавать на восточном фланге принципиально новую систему обороны – роботизированную зону. У границ с Беларусью и Россией в течение двух лет планируется развернуть сеть датчиков, беспилотников и автономных систем, усиленных переброшенной техникой. 

# НАТО # Германия

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