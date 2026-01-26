Германия стала главным логистическим хабом крупнейших учений НАТО в 2026 году. Через страну идет массовая переброска сил из 11 стран альянса. На специально оборудованные полигоны уже прибыли более 10 тысяч военнослужащих и полторы тысячи единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.