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Токио планирует слить в океан воду с разрушенной АЭС. В Сеуле в знак протеста студенты обрили головы перед посольством Японии

20 апреля 2021 13:51
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Корейцы против планов Японии сбросить воду с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 студентов в знак протеста собрались перед посольством Японии в Сеуле и обрили головы.

Токио планирует слить в океан воду с разрушенной АЭС. В Сеуле в знак протеста студенты обрили головы перед посольством Японии-1

На фоне пандемии в городе запрещено находиться в компаниях более 10 человек. В связи с чем демонстрантов периодически разгоняли.

Токио планирует слить в океан воду с разрушенной АЭС. В Сеуле в знак протеста студенты обрили головы перед посольством Японии-4

Стоит напомнить, что через два года Япония планирует слить в океан более миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Крупная авария на АЭС произошла 10 лет назад в результате мощного землетрясения и цунами. Власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Воду очистят от радиоактивных элементов.

Токио планирует слить в океан воду с разрушенной АЭС. В Сеуле в знак протеста студенты обрили головы перед посольством Японии-7

Тем не менее решение вызвало недовольство в соседних странах. В Сеуле изучают возможность подачи петиции в Международный суд

# Акции протеста # Фотофакт

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