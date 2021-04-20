Токио планирует слить в океан воду с разрушенной АЭС. В Сеуле в знак протеста студенты обрили головы перед посольством Японии

Корейцы против планов Японии сбросить воду с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 студентов в знак протеста собрались перед посольством Японии в Сеуле и обрили головы.

На фоне пандемии в городе запрещено находиться в компаниях более 10 человек. В связи с чем демонстрантов периодически разгоняли.

Стоит напомнить, что через два года Япония планирует слить в океан более миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Крупная авария на АЭС произошла 10 лет назад в результате мощного землетрясения и цунами. Власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Воду очистят от радиоактивных элементов.