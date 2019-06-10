Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане: озвучены данные экзитполов

Новости Казахстана. Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экзитполов, за него проголосовали чуть более 70 % избирателей. Его ближайший конкурент – Амиржан Косанов – получил поддержку лишь 15 % от общего числа проголосовавших. Как ожидается, окончательные результаты президентской гонки будут опубликованы 10 июня.

Напомним, на пост главы государства претендовали семь человек. Выборы в стране завершились 9 июня. Явка составила около 80 %.