В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и спасатели. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи.
Один из автобусов вёз туристов на экскурсию в Олимпийский парк, второй – на Красную поляну. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому.