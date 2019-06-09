В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и спасатели. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи.