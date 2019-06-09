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В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

09 июня 2019 13:21
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Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Сочи столкнулись два автобуса с туристами-1

Сейчас на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и спасатели. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи.

В Сочи столкнулись два автобуса с туристами-4

Один из автобусов вёз туристов на экскурсию в Олимпийский парк, второй – на Красную поляну. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому.

# ДТП # Фотофакт

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