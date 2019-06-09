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Киношная погоня. Полицейские Лос-Анджелеса протаранили внедорожник лихача и протащили авто через всю улицу

09 июня 2019 13:16
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Новости США. В Лос-Анджелесе полицейская погоня завершилась киношным манёвром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Киношная погоня. Полицейские Лос-Анджелеса протаранили внедорожник лихача и протащили авто через всю улицу-1

Офицеры преследовали нарушителя на угнанном внедорожнике больше часа. Все это время водитель вел себя агрессивно и даже не боялся выезжать на тротуары.

Киношная погоня. Полицейские Лос-Анджелеса протаранили внедорожник лихача и протащили авто через всю улицу-4

Офицерам пришлось принимать крайние меры – на одном из перекрестков автомобиль полиции Лос-Анджелеса сначала протаранил внедорожник нарушителя, а затем протащил его через всю улицу и упер в бордюр. Уехать преступник теперь уже никак не мог. Он был пойман, а полицейские доказали, что «голливудские копы» действительно существуют.

# Милицейская погоня # Фотофакт

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