Киношная погоня. Полицейские Лос-Анджелеса протаранили внедорожник лихача и протащили авто через всю улицу

Офицеры преследовали нарушителя на угнанном внедорожнике больше часа. Все это время водитель вел себя агрессивно и даже не боялся выезжать на тротуары.

Офицерам пришлось принимать крайние меры – на одном из перекрестков автомобиль полиции Лос-Анджелеса сначала протаранил внедорожник нарушителя, а затем протащил его через всю улицу и упер в бордюр. Уехать преступник теперь уже никак не мог. Он был пойман, а полицейские доказали, что «голливудские копы» действительно существуют.