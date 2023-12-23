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The Hill: наступление армии РФ в 2024 году может закончиться поражением Украины

23 декабря 2023 12:34
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The Hill прогнозирует возможное поражение Киева в 2024 году в связи с российским наступлением, если не будет дополнительной помощи со стороны США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Hill.

Несмотря на поддержку НАТО, украинским войскам не удалось добиться существенного прогресса в ходе контрнаступления, они потеряли большое количество бойцов и военной техники.

В западных СМИ отмечается утомление от украинского кризиса и снижение поддержки президента Украины Владимира Зеленского. На высоком уровне обсуждаются последствия мирных переговоров с Россией.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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