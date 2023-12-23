Старовойт: мирный житель Курской области погиб в результате обстрела ВСУ

В Курской области в результате артиллерийского обстрела села Алексеевка со стороны Украины погиб один местный житель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, пишет РИА Новости.

Было зафиксировано около 40 прилетов снарядов. В результате обстрелов повреждены жилые дома, общественные и административные здания, а также линии электропередач. Губернатор пообещал помощь в устранении повреждений. Глушковский район, в котором расположено село Алексеевка, часто подвергается обстрелам со стороны Украины.