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Старовойт: мирный житель Курской области погиб в результате обстрела ВСУ

23 декабря 2023 12:15
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В Курской области в результате артиллерийского обстрела села Алексеевка со стороны Украины погиб один местный житель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, пишет РИА Новости.

Было зафиксировано около 40 прилетов снарядов. В результате обстрелов повреждены жилые дома, общественные и административные здания, а также линии электропередач. Губернатор пообещал помощь в устранении повреждений. Глушковский район, в котором расположено село Алексеевка, часто подвергается обстрелам со стороны Украины.

# Международная политика # Роман Старовойт

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