Эйфелевую башню снова откроют для посещения

Новости Франции. «Железную даму» Парижа откроют для посещений после полуторасуточной забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководству и сотрудникам, обслуживающим главную достопримечательность города, удалось достигнуть соглашения по улучшению условий труда. Посетители, которые приобрели билеты, однако не смогли попасть в башню из-за стачки, получат компенсацию.