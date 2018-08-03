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Эйфелевую башню снова откроют для посещения

03 августа 2018 09:19
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Новости Франции. «Железную даму» Парижа откроют для посещений после полуторасуточной забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйфелевую башню снова откроют для посещения-1

Руководству и сотрудникам, обслуживающим главную достопримечательность города, удалось достигнуть соглашения по улучшению условий труда. Посетители, которые приобрели билеты, однако не смогли попасть в башню из-за стачки, получат компенсацию.

# Достопримечательности # Фотофакт

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