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Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

11 февраля 2020 08:20
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел у здания военного университета в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле-1

Погибли по меньшей мере 5 человек. Более 10 с различными ранениями были госпитализированы. По данным правоохранителей, бомбу у главного входа в учебное заведение привел в действие террорист-смертник.

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле-4

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

# Взрыв # Фотофакт

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