Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел у здания военного университета в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли по меньшей мере 5 человек. Более 10 с различными ранениями были госпитализированы. По данным правоохранителей, бомбу у главного входа в учебное заведение привел в действие террорист-смертник.