Два белоруса погибли в московском хостеле при пожаре

Новости Беларуси. В результате пожара в московском хостеле погибли два белоруса. Инцидент произошёл 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя, по предварительным данным, вспыхнуло в комнате охраны, которая располагалась напротив номера, в котором жили наши соотечественники.

Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали более 150 постояльцев. Один из белорусов погиб на месте, второй – по пути в больницу.