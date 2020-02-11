Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

Новости мира. Мощной шторм продолжает бушевать и в Европе. В Германии его назвали «Сабиной», а в Великобритании – «Сиарой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв стихии стремительно растёт. Пострадавших чуть ли не каждый час также становится больше.

Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Чехия, Германия, Швеция и Норвегия – стихия затронула каждую из этих стран. В аэропортах отменяют авиарейсы. Нарушено также железнодорожное и паромное сообщение. Затоплены десятки дорог. Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Сильный ветер вырывает с корнем деревья, которые в свою очередь падают на автомобили. Во Франции объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности.

В четырех регионах Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах работают десятки спасательных бригад.