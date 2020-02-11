В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом

Новости мира. Двухдневный форум, посвящённый борьбе с коронавирусом, открывается в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече соберутся порядка 400 экспертов, основная задача которых – выработать меры по истреблению опасного заболевания, а также скоординировать усилия международного сообщества в сфере разработки методов лечения и вакцин. Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз