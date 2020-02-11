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В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом

11 февраля 2020 08:07
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Новости мира. Двухдневный форум, посвящённый борьбе с коронавирусом, открывается в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом -1

На встрече соберутся порядка 400 экспертов, основная задача которых – выработать меры по истреблению опасного заболевания, а также скоординировать усилия международного сообщества в сфере разработки методов лечения и вакцин.

Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом -4

Согласно последним данным, от пневмонии нового типа скончались уже более тысячи человек. 42,5 тысячи граждан инфицированы. Победили заболевание без малого 4 тысячи человек. 

# Коронавирус # Фотофакт

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