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Снежная буря на севере Великобритании: закрыт аэропорт, не работают школы, перекрыт ряд магистралей

05 марта 2016 10:57
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Новости Великобритании. На север Великобритании обрушилась снежная буря. Закрыт аэропорт города Лидс: рабочие не справляются с уборкой взлётно-посадочной полосы.  Дороги замело. Из-за непогоды не работают школы. Только за ночь в регионе выпало около 10 сантиметров снега.

Из-за опасных условий также перекрыт ряд магистралей на севере Англии.  Синоптики предупреждают, что снег будет идти ещё несколько дней.

Во второй половине месяца в Великобритании прогнозируются небывалые заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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