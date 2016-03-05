Снежная буря на севере Великобритании: закрыт аэропорт, не работают школы, перекрыт ряд магистралей

Новости Великобритании. На север Великобритании обрушилась снежная буря. Закрыт аэропорт города Лидс: рабочие не справляются с уборкой взлётно-посадочной полосы. Дороги замело. Из-за непогоды не работают школы. Только за ночь в регионе выпало около 10 сантиметров снега.

Из-за опасных условий также перекрыт ряд магистралей на севере Англии. Синоптики предупреждают, что снег будет идти ещё несколько дней.

Во второй половине месяца в Великобритании прогнозируются небывалые заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.