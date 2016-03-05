Президент Туркменистана уволил главного синоптика за неверные прогнозы погоды

Новости Туркменистана. В Туркменистане, в буквальном смысле, нелётная погода без работы оставила главного синоптика. Президент страны уволил его за неверные прогнозы.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, для метеорологов купили дорогое современное оборудование, однако ошибочных прогнозов меньше не стало. Просчёты в погоде плохо сказываются на сельскохозяйственных работах, приводят к перебоям с транспортным сообщением, а также не дают возможности спланировать массовые культурные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.