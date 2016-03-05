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Президент Польши попал в ДТП

05 марта 2016 11:18
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Новости Польши. Президент Польши попал в ДТП. У лимузина Анджея Дуды при движении на высокой скорости лопнула задняя шина. Водитель иномарки сумел избежать столкновения и съехал в кювет. Президент не пострадал, он сразу же пересел в другой автомобиль из кортежа и с места происшествия уехал.

Польская правительственная охрана начала расследование обстоятельств аварии. Повреждённую машину доставят на специальное обследование, где разберутся: взрыв колеса был вызван техническим браком покрышки либо это диверсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Польше

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