Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

Новости мира. Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Ранее его обвиняли только в сговоре с целью компьютерного взлома. Сейчас же в почти 20 эпизодах – нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.