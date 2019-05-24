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Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

24 мая 2019 09:15
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Новости мира. Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы-1

Ранее его обвиняли только в сговоре с целью компьютерного взлома. Сейчас же в почти 20 эпизодах – нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. 

Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы-4

Если вина основателя «Викиликс» будет доказана, то ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту.

# Интернет # Фотофакт

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