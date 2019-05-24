Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции

Новости Швеции. В Швеции открылся самый маленький ресторан, который предназначен для пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. В Швеции открылся самый маленький ресторан, который предназначен для пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, создатели заведения хотят привлечь внимание людей к угрозе вымирания этих незаменимых насекомых.
Домик, который назвали McHive, функционирует как полноценный улей. Он оборудован маленькими окошками и столиками под открытым небом.
Пчёлы вымирают из-за глобального потепления, паразитов и использования пестицидов.