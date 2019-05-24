Прямой эфир

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции

24 мая 2019 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции открылся самый маленький ресторан, который предназначен для пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции-1

Таким образом, создатели заведения хотят привлечь внимание людей к угрозе вымирания этих незаменимых насекомых.

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции-4

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции-6

Домик, который назвали McHive, функционирует как полноценный улей. Он оборудован маленькими окошками и столиками под открытым небом.

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции-9

Пчёлы вымирают из-за глобального потепления, паразитов и использования пестицидов.

Внезапно. Ресторан для пчёл открыли в Швеции-12

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
24 мая 2019 09:15

Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров
24 мая 2019 09:07

Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров

В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли
24 мая 2019 08:46

В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли