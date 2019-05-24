Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров

Новости Израиля. В Израиле не прекращаются лесные пожары. Пламя охватило густонаселенные районы страны накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из опасных зон эвакуированы несколько тысяч жителей. Перекрыты крупные автострады. Из-за отравления дымом более 20 человек доставлены в больницу.