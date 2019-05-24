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Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров

24 мая 2019 09:07
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Новости Израиля. В Израиле не прекращаются лесные пожары. Пламя охватило густонаселенные районы страны накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров-1

Из опасных зон эвакуированы несколько тысяч жителей. Перекрыты крупные автострады. Из-за отравления дымом более 20 человек доставлены в больницу.

Израиль попросил международную помощь в тушении пожаров-4

Быстрому распространению огня способствует 40-градусная жара и сильный ветер. Обстановку осложнил и отмечавшийся на днях еврейский праздник, в который, по традиции, последователи иудаизма жгут костры. Израиль попросил международную помощь в тушении возгораний.

# Пожар # Фотофакт

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