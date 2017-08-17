13 человек погибли, не менее 80 ранены: хронология событий в Барселоне

Новости Беларуси. Срочные новости в эти часы приходят из Барселоны, где прямо в центре города вечером 17 августа фургон врезался в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, не менее 13 человек погибли, не менее 80 пострадали. Водитель фургона скрылся, но полицейские уже задержали человека, который является хозяином микроавтобуса. Сообщается так же, что один из подозреваемых в совершении теракта ликвидирован. Наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших белорусы, и рекомендует нашим гражданам, находящимся в Барселоне, выйти на связь. Вой полицейских сирен, крики о помощи, лежащие среди обломков люди – в один миг туристический центр Барселоны превратился в зону боевых действий. Несколько часов назад здесь в толпу пешеходов врезался микроавтобус. Медики пытаются как можно быстрее доставить раненых в больницы. По некоторым данным, их уже более 80. Район оцеплен, закрыты магазины и ближайшие станции метро. Полицейские уводят людей с места происшествия. Те, кто пережил этот ужас, рассказывают об увиденном.

Очевидец:

Творилось непонятно что. Полицейские сказали нам закрывать рестораны и выводить посетителей. Все вокруг запаниковали – никто не понимал, что делать, как реагировать. Мы ничего толком не знали, только то, что случился наезд. Это просто ужасно. Сейчас испанские правоохранители ведут поиски водителя микроавтобуса. Он скрылся с места преступления, предположительно, с сообщником. Его личность установлена, полиция располагает и фото. Также появилась информация о задержании причастных к нападению. Теракт в Барселоне уже осудили ряд стран. В эти минуты слова поддержки звучат от мирового сообщества и от официальных лиц,

Рекс Тиллерсон, Государственный секретарь США:

Мы выражаем соболезнования в связи с гибелью людей и травмами, которые произошли с таким количеством невинных. Мы будем продолжать следить за ситуацией, мы готовы помочь правоохранительным органам, органам национальной безопасности в Испании. Террористы всего мира должны знать: Соединенные Штаты и наши союзники решили найти вас и привлечь к ответственности.

Тем временем наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших белорусы, и рекомендует нашим гражданам, находящимся в Барселоне, выйти на связь. В помощь открытый властями Испании телефон горячей линии.

Александр Ивашкевич, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания (консульские вопросы):

Посольством установлен контакт с сотрудниками полиции города Барселона. И во взаимодействии с правоохранительными органами Испании посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в результате происшествия в городе Барселона граждане Республики Беларусь. В центре Барселоны продолжается спецоперация. Больницы срочно ищут доноров крови. Полиция сообщает, что обнаружен и второй фургон террористов. Закрыты центральные станции метро.