«Мы не собираемся выходить на улицу»: белоруска о теракте в Барселоне

Новости Испании. Вечером 17 августа в туристическом центре Барселоны фургон въехал в гуляющих людей. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. По словам очевидцев, «люди напуганы», многие предпочитают «оставаться дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Алеся Струк рассказывает, что такой полюбившуюся Барселону, в которой живет уже несколько лет, не видела никогда.

Алеся Струк, житель Барселоны:

У нас закрывались парикмахерские, магазины цветов, мелкие частные магазины. Все ушли домой, хотя обычно работают гораздо больше. Было очень тихо. Во всех барах вчера не было людей, все предпочитали быть дома. Мы не собираемся выходить на улицу, возле метро сейчас находится полиция и смотрит, кто входит.