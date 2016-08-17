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Катастрофа пассажирского поезда на юге Франции: десятки человек пострадали

17 августа 2016 17:15
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Новости Франции. Более шестидесяти человек пострадали в результате железнодорожной аварии возле французского Монпелье. Поезд из этого города направлялся в южную часть страны и налетел на упавшее не рельсы дерево.

Сообщается, что удар был очень сильным. Десять человек в крайне тяжелом состоянии доставлены в реанимации. Еще около пятидесяти пострадали. О жертвах пока информации нет.

Инцидент привел к тому, что многие поезда не идут по расписанию: на ветке закрыто движение на неопределенное время.

Посольство Беларуси во Франции выясняет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.

Пока белорусские граждане за помощью к дипломатам не обращались. Мы следим за информацией из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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