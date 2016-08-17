Прямой эфир

Пожары в Калифорнии: уже эвакуированы 82 тысячи людей и выгорело 120 тысяч гектаров территории

17 августа 2016 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Пожары в Калифорнии из привычного сезонного бедствия быстро превращаются в локальный, регионального масштаба апокалипсис.

Власти распорядились об эвакуации 82 тысяч человек

после того, как вчера огонь прорвался сквозь противопожарные заграждения на горном перевале Кахон и перекинулся на лесистую долину. К настоящему моменту в Калифорнии выгорело 120 тысяч гектаров лесов, полей и буша. Огненный фронт не един: в общей сложности пламя ведет наступление на 12 направлениях. Сдерживать его удается лишь в половине очагов.

Задержан 40-летний американец, которого подозревают в причастности к поджогам.

Ему грозит пожизненное по совокупности причиненных бед. По счастью, жертв пока нет, но уже сгорели 175 строений, ещё почти 400 находятся в опасности, а ущерб от стихийного бедствия превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Столкновение двух судов: пострадали 7 моряков, пролив Босфор закрыт
17 августа 2016 15:02

Столкновение двух судов: пострадали 7 моряков, пролив Босфор закрыт

В Германии могут повысить пенсионный возраст до 69 лет
17 августа 2016 11:48

В Германии могут повысить пенсионный возраст до 69 лет

Жертвы сухого закона в Индии: 11 человек погибли, 5 в крайне тяжёлом состоянии
17 августа 2016 11:43

Жертвы сухого закона в Индии: 11 человек погибли, 5 в крайне тяжёлом состоянии