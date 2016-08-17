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Видеофакт: в зоопарке Перу впервые за 20 лет родился львёнок

17 августа 2016 15:07
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Новости Перу. В перуанском зоопарке впервые за 20 лет родился львёнок. Назвали малышку Чиклай Янита. На свет она появилась здоровой и уже хорошо набирает вес. Ещё не очень уверенными шагами осваивает новую территорию.

Однако на руках у сотрудников и под вспышками фотокамер весьма профессионально позирует. Работники Парка легенд – так называется зоопарк – очень рады прибавлению и пророчат маленькой хищнице звёздную карьеру.

Когда львица подрастёт, её переведут в вольер к сородичам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Необычное

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