Видеофакт: в зоопарке Перу впервые за 20 лет родился львёнок

Новости Перу. В перуанском зоопарке впервые за 20 лет родился львёнок. Назвали малышку Чиклай Янита. На свет она появилась здоровой и уже хорошо набирает вес. Ещё не очень уверенными шагами осваивает новую территорию.

Однако на руках у сотрудников и под вспышками фотокамер весьма профессионально позирует. Работники Парка легенд – так называется зоопарк – очень рады прибавлению и пророчат маленькой хищнице звёздную карьеру.

Когда львица подрастёт, её переведут в вольер к сородичам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.