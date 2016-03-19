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Теракт в Стамбуле: 4 человека погибли, свыше 36 — ранены

19 марта 2016 16:20
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Новости Турции. Мощный взрыв прогремел 19 марта в Стамбуле. Бомбу возле полицейского участка на одной из главных пешеходных улиц  привел в действие смертник. В результате трагедии помимо самого террориста погибли четверо случайных прохожих. Ранения получили свыше 36 человек, в том числе 12 иностранцев. Это граждане Германии, Израиля, Ирана и Ирландии.

По информации МИД нашей стран — белорусов среди них нет. Случившееся правоохранители признали терактом. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Теракт

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