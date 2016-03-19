Барак Обама: Это станет вирусным роликом! Президент ассистировал рэперу в музыкальной импровизации

Президент Обама на излете административной карьеры со всё большей легкостью соглашается на участие в рискованных имиджевых проектах. Вот, пару дней тому назад он ассистировал рэперу Мануэлю Миранде в музыкальной импровизации. Певцу предлагали читать с табличек слова и тут же монтировать из них стихи. Ну, божественной комедии никто не ждал, главное, чтобы комедия не вышла сортирной.

Результат, что называется, превзошел: за минуту Миранда соорудил продукт, где умял в размер стихотворной строки принципиально неуминаемое: слова «конституция», «реформа здравоохранения от Обамы», «Верховный суд», «инновация» и тому подобное. Президент был настолько поражен результатом, что объявил: это пойдет в народ, станет вирусным роликом. Может, и станет, хотя стихи, вроде «Конгресс внес в свою повестку инновации, йо, браза!» вряд ли смогут запечатлеть на скрижалях.

Что касается имиджевых операций, то недавно Обама принимал в Овальном кабинете 107-летнюю старушку, которая по части живости даст фору 17-летним. Бабушке Вирджини вручили Медаль почета, а потом она наговорила президенту разных очаровательных сумбурностей:

Вирджиния Мак-Лорен:

Никогда не думала, что попаду в Белый Дом. Это счастье! Черный президент, его черная жена, я тоже черная — это просто черная страница в истории!

Последние месяцы публичности политиком проживаются для вечности, а не для себя, не для своей или соратников корысти: Обама не хочет запечатлеться в памяти людской лауреатом Нобелевской премии мира, который затеял четыре войны и не закончил ни одной. Нет, там где не довлеет политическая необходимость, Барак — милейший парень, из головы которого не выветрился окончательно ветер, гулявший там в годы студенчества. Жалко только, что политика все-таки довлеет и никак про нее не забыть, когда речь о лауреате премии мира.