Прямой эфир

Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете

03 сентября 2021 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. Ранены шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете-1

Полиция застрелила преступника через несколько минут после нападения. Как выяснилось, мужчина был мигрантом, сторонником террористической организации и находился в поле зрения правоохранителей. 

Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете-4

Премьер-министр Новой Зеландии назвала случившееся терактом. Она также призвала не обвинять в ЧП мусульманскую общину страны, подчеркнув, что преступление совершил один человек, который был одержим идеологией, которую в Новой Зеландии никто не поддерживает.

# Теракт # Джасинда Ардерн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины
03 сентября 2021 11:01

Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины

В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США
03 сентября 2021 10:59

В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США

В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией
03 сентября 2021 10:41

В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией