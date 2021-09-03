Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. Ранены шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция застрелила преступника через несколько минут после нападения. Как выяснилось, мужчина был мигрантом, сторонником террористической организации и находился в поле зрения правоохранителей.