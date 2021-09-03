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Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины

03 сентября 2021 11:01
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Новости Аргентины. Несколько неприятных минут пришлось пережить аргентинскому каякеру, когда к нему подплыл громадный кит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины-1

Но тревога была напрасной – кита просто заинтересовала яркая лодка. Изучив и даже потрогав ее, он стал с ней играть как ребенок в ванной. 

Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины-4

Впрочем, надо отдать должное морскому исполину, делал он это очень осторожно. Затем, вдоволь порезвившись, уплыл по своим делам. 

# Дикие животные # Фотофакт

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