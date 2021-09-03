Кит подплыл к каякеру, чтобы рассмотреть лодку и поиграть с ней. Необычные кадры из Аргентины

Новости Аргентины. Несколько неприятных минут пришлось пережить аргентинскому каякеру, когда к нему подплыл громадный кит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но тревога была напрасной – кита просто заинтересовала яркая лодка. Изучив и даже потрогав ее, он стал с ней играть как ребенок в ванной.