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В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США

03 сентября 2021 10:59
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Новости Мексики. Бойцы нацгвардии и сотрудники миграционной службы разогнали караван мигрантов на юге Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США-1

Более полутысячи выходцев из Гаити и стран центральной Америки хотели дойти до границы США. В ходе жесткого разгона были задержаны около 150 человек, остальным удалось сбежать. 

В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США-4

Караваны мигрантов постоянно пытаются попасть в США через Мексику. Президент страны вынужден был заявить, что власти и дальше будут бороться с потоками нелегалов. 

# Беженцы # Фотофакт

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