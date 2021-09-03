В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США

Новости Мексики. Бойцы нацгвардии и сотрудники миграционной службы разогнали караван мигрантов на юге Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутысячи выходцев из Гаити и стран центральной Америки хотели дойти до границы США. В ходе жесткого разгона были задержаны около 150 человек, остальным удалось сбежать.