В Мексике разогнали караван мигрантов, который направлялся в США

Новости Мексики. Бойцы нацгвардии и сотрудники миграционной службы разогнали караван мигрантов на юге Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Бойцы нацгвардии и сотрудники миграционной службы разогнали караван мигрантов на юге Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полутысячи выходцев из Гаити и стран центральной Америки хотели дойти до границы США. В ходе жесткого разгона были задержаны около 150 человек, остальным удалось сбежать.
Караваны мигрантов постоянно пытаются попасть в США через Мексику. Президент страны вынужден был заявить, что власти и дальше будут бороться с потоками нелегалов.