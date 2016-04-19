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Теракт в Кабуле: в правительственном квартале взорвали автомобиль - 28 погибших, сотни раненых

19 апреля 2016 13:33
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Новости Афганистана. Крупный теракт произошел в столице Афганистана. Взрыв прогремел в так называемом правительственном квартале. По уточненным данным, погибли 28 человек, свыше 300 ранены. Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Бомба была заложена в припаркованном неподалеку от правительственных зданий автомобиле. Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило стекла в соседних строениях. Затем на улицах Кабула завязалась ожесточенная перестрелка.

На данный момент район полностью оцеплен. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка Талибан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Теракт в Афганистане

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