Мастер по ремонту телефонов устроил стрельбу в московском метро, есть пострадавшие

Новости России. Чрезвычайное происшествие в московском метро. В вестибюле станции «Багратионовская»

нетрезвый пассажир набросился на двух работников подземки.

32-летний москвич открыл стрельбу из газового пистолета после того, как сотрудники метрополитена не позволили ему пройти через турникет без билета.



Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Москвы:

В вестибюле мужчина, нецензурно ругаясь, бил ногами автомат по продаже билетов. Когда служба безопасности сделала ему замечание, он попытался пройти через турникет без билета. Работники метро преградили нарушителю проход, он вступил с ними в перепалку, затем в борьбу, а затем достал из кармана пистолет и дважды распылил газ в лица сотрудников.

Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи,

врачи обнаружили у обоих пациентов химические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанному может грозить до 7 лет лишения свободы.



Как рассказали в УВД, молодой человек работает мастером по ремонту сотовых телефонов в одном из торговых центров российской столицы.