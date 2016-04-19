Немецкие спецслужбы: «Исламское государство» может планировать теракты на пляжах Европы

Боевики «Исламского государства» могут планировать теракты на пляжах Европы. Такой информацией располагают немецкие спецслужбы. По имеющимся данным, вооруженные экстремисты, собирающиеся устроить теракты на пляжах, могут выдавать себя за торговцев сувенирами и напитками.

В качестве возможных мест атак спецслужбы называют побережья Италии, Испании и юг Франции. Ранее сообщалось, что угроза террористических атак со стороны группировки «Исламское государство» возросла в Бразилии в преддверии Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.