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Немецкие спецслужбы: «Исламское государство» может планировать теракты на пляжах Европы

19 апреля 2016 09:56
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Боевики «Исламского государства» могут планировать теракты на пляжах Европы. Такой информацией располагают немецкие спецслужбы. По имеющимся данным, вооруженные экстремисты, собирающиеся устроить теракты на пляжах, могут выдавать себя за торговцев сувенирами и напитками.

В качестве возможных мест атак спецслужбы называют побережья Италии, Испании и юг Франции. Ранее сообщалось, что угроза террористических атак со стороны группировки «Исламское государство» возросла в Бразилии в преддверии Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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