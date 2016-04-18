Стихийное бедствие в Эквадоре: 350 погибших, в посольстве в Минске открыта книга соболезнований

Новости Эквадора. В Эквадоре неумолимо растет число жертв разрушительного землетрясения. По последним данным, в скорбном списке уже 350 имен. Свыше 2,5 тысяч ранены.

Как сообщили в диппредставительстве нашей страны, белорусов среди погибших и раненых нет. Разрушено большое количество зданий, повреждены дороги, мосты, линии электропередачи. В Эквадоре введено чрезвычайное положение.

В пострадавших регионах тем временем продолжаются поисковые и восстановительные работы. Ряд стран региона уже направили в Эквадор спасателей и гуманитарную помощь. Подземные толчки магнитудой 7,8 произошли в ночь на воскресенье. Землетрясение уже признано самым масштабным за последние четыре десятка лет.

Сочувствуют жителям страны во всем мире. Оставить свою запись в книге соболезнований смогут и жители Беларуси. Она будет открыта в посольстве Эквадора в Минске в среду, четверг и пятницу с 10 до 13 и с 15 до 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.