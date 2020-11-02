Интеграция с Румынией или тесные отношения с Россией? Во второй тур президентских выборов в Молдове прошли Додон и Санду

Новости Молдовы. В Молдове второй тур президентских выборов пройдет 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно данным ЦИК, полученным после обработки всех бюллетеней, ни один из восьми кандидатов не набрал более 50 % голосов.
В лидерах гонки – экс-премьер Молдовы Майя Санду, ее поддержали чуть более 36 % избирателей. За ней с результатом около 33 % действующий президент страны Игорь Додон.
Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования
Кандидаты придерживаются противоположных политических взглядов. Действующий глава страны – сторонник тесных отношений с Россией, а экс-премьер выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в перспективе в Евросоюз.