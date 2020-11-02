Прямой эфир

Интеграция с Румынией или тесные отношения с Россией? Во второй тур президентских выборов в Молдове прошли Додон и Санду

02 ноября 2020 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. В Молдове второй тур президентских выборов пройдет 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным ЦИК, полученным после обработки всех бюллетеней, ни один из восьми кандидатов не набрал более 50 % голосов.

Интеграция с Румынией или тесные отношения с Россией? Во второй тур президентских выборов в Молдове прошли Додон и Санду-1

В лидерах гонки – экс-премьер Молдовы Майя Санду, ее поддержали чуть более 36 % избирателей. За ней с результатом около 33 % действующий президент страны Игорь Додон.

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования

Интеграция с Румынией или тесные отношения с Россией? Во второй тур президентских выборов в Молдове прошли Додон и Санду-4

Кандидаты придерживаются противоположных политических взглядов. Действующий глава страны – сторонник тесных отношений с Россией, а экс-премьер выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в перспективе в Евросоюз.

# Выборы # Игорь Додон # Майя Санду # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона
02 ноября 2020 17:49

Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона

«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет
02 ноября 2020 15:34

«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет

В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины
02 ноября 2020 15:20

В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины